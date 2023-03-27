Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским в Запорожье

Глава МАГАТЭ Гросси посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Зеленским

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на территорию Запорожской области, контролируемую Киевом, где посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Днепровская гидроэлектростанция является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции», — подчеркнул Гросси. Глава МАГАТЭ также опубликовал фотографии с Зеленским.

С начала российской военной операции ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга. При посредничестве МАГАТЭ проходят переговоры о создании демилитаризованной зоны около станции: по словам Гросси, переговоры продолжаются уже восемь месяцев. При этом, по словам главы МИД Сергея Лаврова, соглашение по созданию демилитаризованной зоны у ЗАЭС сорвалось из-за решения украинских властей блокировать его.