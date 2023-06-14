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11:04, 14 июня 2023Среда обитания

Стали известны цвета строящихся линий метро

Mos.ru: Троицкая линия метро Москвы будет изумрудного цвета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Москвы выбрали цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Об этом стало известно из публикации на портале Mos.ru.

Голосование проходило на сайте проекта «Активный гражданин». Палитру подобрали таким образом, чтобы цвета новых веток не сливались с уже существующими. В итоге большинство проголосовавших (более 56,2 тысячи человек) остановились на второй комбинации цветов. Так, Троицкая линия будет изумрудной, Рублево-Архангельская — графитовой, а Бирюлевская — рубиновой.

«Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы», — заявил Собянин.

Ранее после реконструкции для пассажиров открылся участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехова». Работы завершились менее чем за полгода. В ходе них тоннели были построены заново с применением современных технологий.

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    Нина Ташевская
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