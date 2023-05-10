Участок московского метро открылся после реконструкции

В Москве открылся участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехова»

Участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехова» в Москве снова открылся для пассажиров после реконструкции. Специалисты смогли провести работы по строительству новых тоннелей в рекордный срок, сообщается на сайте мэра Москвы.

Работы завершились менее чем за полгода. В ходе них тоннели были построены заново с применением современных технологий — теперь они расположены на монолитной бетонной плите и зафиксированы в бетонном контуре. Также была обновлена инфраструктура всех закрытых станций. Благоустройство территории рядом со станцией метро «Царицыно», где во время проведения работ был вырыт котлован для замены тоннеля, планируют завершить в июле 2023 года.

Отмечается, что реконструкция помогла сделать поездки на южном участке Замоскворецкой линии безопаснее, быстрее и комфортнее. Скорость движения поездов на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» выросла до 70 километров в час. Открытие участка должно снизить нагрузку на южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Участок Замоскворецкой линии метро закрылся 12 ноября 2022 года. Реконструкцию решили провести из-за того, что изначально тоннели были построены в обводненных грунтах, что создало проблемы с эксплуатацией. На все время на участке были организованы два альтернативные способы передвижения.