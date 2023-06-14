Уничтожение бронемашины ВСУ управляемой ракетой показали на видео

Минобороны России показало на видео уничтожение бронемашины ВСУ управляемой ракетой

Минобороны России показало на видео, как вертолет Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадры в среду, 14 июня, публикует РИА Новости.

На записи видно, как наводят цель и наносят удар.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры работы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО), которые уничтожили позиции ВСУ, обстреливающие Белгородскую область.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.