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09:42, 14 июня 2023Россия

Уничтожение бронемашины ВСУ управляемой ракетой показали на видео

Минобороны России показало на видео уничтожение бронемашины ВСУ управляемой ракетой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Минобороны России показало на видео, как вертолет Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадры в среду, 14 июня, публикует РИА Новости.

На записи видно, как наводят цель и наносят удар.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры работы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО), которые уничтожили позиции ВСУ, обстреливающие Белгородскую область.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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