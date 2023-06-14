Опубликованы кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ

Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО), которые уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливающие Белгородскую область. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как российские военные работают с гаубицами «Мста-Б» и Д-30. Некоторые части ролика сняты изнутри гаубицы, можно видеть ее боекомплект. Залпы сняты с разных ракурсов после команды «выстрел».

В военном ведомстве добавили, что российские расчеты артиллерийских орудий разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении российскими артиллеристами позиций ВСУ, обстреливающих населенные пункты в Белгородской области.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.