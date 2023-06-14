Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:57, 14 июня 2023Россия

Опубликованы кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Минобороны России показало кадры работы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО), которые уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливающие Белгородскую область. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как российские военные работают с гаубицами «Мста-Б» и Д-30. Некоторые части ролика сняты изнутри гаубицы, можно видеть ее боекомплект. Залпы сняты с разных ракурсов после команды «выстрел».

В военном ведомстве добавили, что российские расчеты артиллерийских орудий разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении российскими артиллеристами позиций ВСУ, обстреливающих населенные пункты в Белгородской области.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Китайский посол оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине
    Модель с OnlyFans назвала порно губительным для общества и завершила карьеру
    Порнозвезда дала совет уставшей от постоянного ночного секса с мужем женщине
    Опубликованы кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ
    Греф заявил о невозможности перестроить экономику России
    Индия запустит лунную станцию «Чандраян-3» в июле
    Трамп заявил о полном праве хранить секретные документы в своем доме
    Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
    Disney уточнила график выхода «Дэдпула 3» и новых «Мстителей»
    72-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде показала фигуру в купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.