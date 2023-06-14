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03:23, 14 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ

Российские военные уничтожили позиции артиллерии ВСУ, обстреливающие Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Минобороны сообщили об уничтожении российскими артиллеристами позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливающих населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что разведка докладывает о выявленной цели, после чего артиллеристы берут оружие и выезжают на огневую позицию, где отрабатывают цель. Корректировка ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркнул он.

Кроме того, российские военные ликвидируют взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы. По словам собеседника агентства, они ведут разведку и обстреливают мирных жителей.

Ранее в Госдуме захотели дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия.

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    Марина Совина
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