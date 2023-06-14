Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после появления информации о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», — написал Кадыров.
Он уточнил, что он не может выйти на связь с Делимхановым и пообещал вознаграждение за содействие.
О ранении депутата в зоне спецоперации телеканалу «Звезда» сообщил источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента. По данным Telegram-канала Mash, Делимханов находится под присмотром врачей.