Глава Чечни Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после появления информации о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», — написал Кадыров.

Он уточнил, что он не может выйти на связь с Делимхановым и пообещал вознаграждение за содействие.

О ранении депутата в зоне спецоперации телеканалу «Звезда» сообщил источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента. По данным Telegram-канала Mash, Делимханов находится под присмотром врачей.