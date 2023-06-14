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12:09, 14 июня 2023Россия

Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова

Глава Чечни Кадыров обратился к украинской разведке после ранения Делимханова

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке после появления информации о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», — написал Кадыров.

Он уточнил, что он не может выйти на связь с Делимхановым и пообещал вознаграждение за содействие.

О ранении депутата в зоне спецоперации телеканалу «Звезда» сообщил источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента. По данным Telegram-канала Mash, Делимханов находится под присмотром врачей.

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    Варвара Родикова
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