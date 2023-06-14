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12:07, 14 июня 2023Россия

Кадыров заявил о невозможности связаться с раненным в зоне СВО Делимхановым

Глава Чечни Кадыров заявил, что не может выйти на связь с раненным в зоне СВО Делимхановым
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти на связь с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров.

Кроме того, он обратился к украинской разведке с просьбой предоставить информацию о месте нанесения удара, а также пообещал вознаграждение.

Ранее телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале сообщил, что Делимханова ранили в зоне спецоперации. Уточняется, что телеканалу стало известно об этом от источника в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

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    Никита Абрамов
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