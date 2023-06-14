Росгвардия нашла базу ВСУ в ЛНР с подпольным производством взрывных устройств

Росгвардия нашла в ЛНР базу ВСУ по подготовке диверсий, в гараже массово производили СВУ

Спецназовцы Росгвардии нашли в Луганской народной республике (ЛНР) базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой массово производили самодельные взрывные устройства (СВУ) для диверсий на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Подпольное производство находилось в гаражном кооперативе, в котором несколько помещений были связаны подземными ходами. В нем обнаружили вскрытые боеприпасы и мины различного типа, а также плакаты с тактико-техническими характеристиками военной техники. Изъятые предметы указывают на подготовку диверсий, заявили в Росгвардии.

Ранее в ЛНР задержали подростков, обученных диверсиям против России. Военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР заявила, что с начала специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик задержали большое количество корректировщиков, проходивших обучение в украинских военно-патриотических лагерях.