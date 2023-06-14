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15:18, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко предсказал Зеленскому судьбу Горбачева

Лукашенко заявил, что Зеленского может постичь судьба Горбачева

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский является героем для стран Запада, каким в свое время был последний глава СССР Михаил Горбачев, но впоследствии его постигнет та же судьба. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, украинский лидер не против договориться с Россией, но ему мешают представители западных стран.

«Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее. Ну я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева — "Горби! Горби!". Целовали, и что получили? Вот точно так же будет у него», — предсказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. На уточнение журналиста, получила ли республика тактическое ядерное оружие, президент Белоруссии пояснил: «Не все, потихоньку».

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    Алевтина Запольская
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