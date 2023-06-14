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16:15, 14 июня 2023Путешествия

Популярная пляжная страна Азии запустит прямые рейсы в Россию

Вице-премьер Мьянмы: страна запустит прямые рейсы в Москву и Новосибирск в июле

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Мьянма запустит прямое авиасообщение с Россией уже в июле 2023 года. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер и министр внешнеэкономических связей популярной пляжной страны Азии Кан Зо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы ведомства, первый прямой рейс между государствами выполнит авиаперевозчик Myanmar Airways International. Полеты будут осуществляться раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск.

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Кан Зо отметил, что россиян очень ждут в Мьянме. «Скоро мы презентуем программу Russia Friendship Program ("Программа дружбы с Россией" — прим. "Ленты.ру"), — заявил он. — Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму».

Более того, вице-премьер подчеркнул, что Мьянма надеется на принятие российскими властями решения об упразднении виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. Для россиян они были отменены с 2022 года.

Ранее в июне власти Шри-Ланки захотели ввести бесплатные визы для туристов. Об этом заявил посол популярной курортной страны Азии в РФ Джанита Лиянаге. Дипломат добавила, что ланкийский министр туризма усердно занимается этим вопросом.

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    Фариза Бацазова
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