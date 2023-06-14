В популярной пляжной стране Азии захотели ввести бесплатные визы для туристов

Посол Шри-Ланки в РФ сообщила, что власти занимаются вопросом введения бесплатных виз

Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге сообщила, что местные власти хотят ввести бесплатные визы для туристов. Об этом она рассказала РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», — пояснила Лиянаге. Дипломат добавила, что министр туризма популярной пляжной страны Азии усердно занимается этим вопросом. По ее словам, в этом году на Шри-Ланке ожидается большое количество туристов.

Еще в апреле власти Шри-Ланки заявили о намерении сделать визы по прибытии для иностранных путешественников, в том числе россиян. По словам главы Минтуризма республики Дианы Гэмаж, отмена визового сбора доказала свое положительное влияние на число прибытий на курорты других популярных стран Азии, например, Мальдивских островов.

Ранее Росавиация выдала российским авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы в три пляжные страны — Шри-Ланку, Турцию и ОАЭ. У россиян появилась возможность отправиться на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани и Уфы — соответствующие допуски на полеты получила Azur air.