Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркозависимостью

Модель Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркотиками на ужине Youth Anxiety Center

Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркотической зависимостью. Подробности ее разговора публикует Allure.

30-летняя манекенщица появилась на ужине центра Youth Anxiety Center, на котором обсудила с редактором Vogue Чиомой Ннади свои проблемы с ментальным здоровьем. Знаменитость призналась, что с подросткового возраста страдает от постоянной тревоги. «Ты можешь вылечиться, только когда говоришь об этом. Я устала убегать от себя», — заявила она.

По словам телезвезды, в борьбе с тревогой ей помогли регулярные занятия йогой. Среди прочего Делевинь отметила, что в прошлом году прошла программу «12 шагов», чтобы побороть зависимость от психоактивных веществ. «Нет универсального лечения. Но что действительно помогло мне — это научиться любить себя через других людей», — заключила супермодель.

В марте Кара Делевинь отпраздновала четыре месяца трезвости. По словам модели, в прошлом году она увидела фотографии папарацци, заставившие ее начать лечиться от зависимости.