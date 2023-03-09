Кара Делевинь рассказала о заставивших ее лечиться от зависимости фотографиях

Актриса Кара Делевинь отпраздновала четыре месяца трезвости после прохождения терапии

Британская актриса Кара Делевинь отпраздновала четыре месяца трезвости. О своей зависимости от запрещенных веществ она рассказала в беседе с Vogue.

По словам 30-летней Делевинь, в прошлом году она увидела фотографии папарацци, заставившие ее начать лечиться от зависимости. На них актриса явно неадекватно себя вела и была неряшливо одета. Свой срыв Делевинь объяснила последствиями пандемии и ожиданием 30-летия. «Я не спала. Я была не в порядке. Это печально, ведь я думала, что веселилась, а потом поняла, что выгляжу плохо. Иногда нужно свериться с реальностью, так что я в каком-то смысле благодарна за эти снимки», — призналась она.

Делевинь отметила, что хотела отпраздновать день рождения в августе 2022 года так, будто он был последним. «В доме, где я жила, была башенка, и я как бы заточила себя в ней, почти не выходила. Перемены наступали, но я так им сопротивлялась, радовалась им и одновременно горевала», — вспоминает она. К сентябрю 2022 года Делевинь поняла, что ей нужна помощь, и решилась на прохождение терапии.

Актриса записалась в реабилитационный центр, где начала 12-шаговую программу избавления от зависимости. Делевинь отметила, что процесс не всегда идет гладко, однако она понимает, что мгновенного результата ждать не стоит. «Я наслаждаюсь трезвостью, мне очень нравится выходить в свет, танцевать, веселиться и при этом вести глубокие разговоры, устанавливать связи с людьми», — сказала она. Сейчас, продолжая терапию и занимаясь йогой, Делевинь сохраняет трезвость уже в течение четырех месяцев.

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