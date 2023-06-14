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14:34, 14 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал собственную дочь в гостях у знакомого

РЕН ТВ: в Москве судимый отец избил и изнасиловал дочь в квартире знакомого, он арестован

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве мужчина избил, а затем надругался над дочерью в гостях у знакомого. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что педофил насиловал ребенка не один раз. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее он уже был судим по статье «Изнасилование».

10 июня сообщалось, что в парке на юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю школьницу. Силовики возбудили уголовное дело.

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    Варвара Митина
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