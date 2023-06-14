В Британии усомнились в получении Украиной точных сроков по вступлению в НАТО

The Guardian: Украина не получит конкретного графика по вступлению в НАТО в Вильнюсе

Украина не добьется выработки конкретного графика вступления в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Автор статьи отметил, что при этом Киеву могут гарантировать ускоренное принятие в альянс в будущем. Источники рассказали о рассмотрении варианта, когда Украина сможет войти в НАТО без выполнения полного плана по членству. Они усомнились в получении Украиной точных сроков по вступлению в НАТО на предстоящем саммите.

Газета уточнила, что члены НАТО, вероятно, предложат украинской стороне «гарантии постконфликтной безопасности». Ожидается, что западные союзники продолжат поставлять боеприпасы и помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) сближаться с альянсом. Издание пришло к выводу, что Украина обвинит НАТО в пустых обещаниях, так как Запад не называет даты или четких условий, которые Украине необходимо будет выполнить для получения статуса члена.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе.