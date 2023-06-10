В Киеве заявили о планах получить алгоритм вступления в НАТО

В Минобороны Украины заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО на саммите

Украина получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Об этом заявил замминистра обороны страны Владимир Гаврилов, его слова передает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram.

«Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», — сказал он и добавил, что на предстоящем саммите государства военного блока выйдут на определенный порядок вступления Украины, который зафиксируют.

По мнению Гаврилова, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран НАТО, больших проблем с решением по республике не будет. Как отметил замминистра, на саммите альянса украинская сторона должна понимать, что в течение двух лет после завершения военных действий и проведения определенных процедур государство присоединится к блоку.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта. Он назвал аксиомой невозможность Киева присоединиться к альянсу, «пока идет война». Чиновник также попросил не спекулировать на эту тему.

