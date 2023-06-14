Порнозвезда дала совет уставшей от постоянного ночного секса с мужем женщине

Порнозвезда посоветовала не высыпающейся из-за секса женщине установить дома видеокамеру

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет женщине, уставшей от нежеланного ночного секса с мужем. Ее ответ на письмо женщины публикует издание Slate.

По словам автора письма, муж постоянно будит ее среди ночи ради секса, хотя знает, что после этого ей трудно уснуть и выспаться перед работой. Женщина подозревает, что муж использует манипулятивный прием газлайтинга — убеждает ее, что происходило то, чего не было. «Когда я жалуюсь, он заявляет, что это я его бужу, а он просто удовлетворяет мои сексуальные потребности. Я чувствую, что он газлайтит меня, но он настаивает на своем», — объяснила женщина, попросив совета в этой ситуации.

Стоядинович в своем ответе допустила, что муж действительно обманывает ее. Однако она допустила, что женщина может страдать от сексомнии — психического расстройства, при котором человек занимается сексом во сне. Она порекомендовала установить дома видеокамеру и записать происходящее ночью. «Попросите у мужа разрешения сделать это. Если идея записать ночные приключения ему не понравится, предположите, что он вам врет, и действуйте соответственно — то есть разводитесь», — посоветовала эксперт.

Если муж согласится, продолжила Стоя, и окажется, что инициатором действительно является женщина, стоит проконсультироваться с сомнологом.

Ранее Стоядинович дала совет тем, кто не хочет участвовать в сексуальных экспериментах. Она рассказала, как правильно отстаивать границы при общении с партнером, у которого есть такие фантазии.