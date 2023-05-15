Женщина подарила мужу на 40-летие секс втроем

Писательница подарила мужу секс втроем и описала впечатления в книге

Женщина решила исполнить давнюю фантазию своего мужа и организовала секс втроем в качестве подарка на его 40-летие. Свои впечатления она описала в книге «Взрослых не существует», сообщает издание Daily Mail.

Журналистка и писательница из США Памелла Дракерман хотела подарить мужу на юбилей дорогие часы, но он отказался и попросил вместо этого устроить ему секс втроем, пригласив другую женщину. Сначала Дракерман сомневалась, но в конце концов решила исполнить это желание. По ее словам, она пожалела его: если бы не этот подарок, ему пришлось бы «до конца жизни» довольствоваться сексом с ней одной.

Дракерман долго морально готовилась к поиску потенциальной партнерши и спрашивала мужа, что он думает о ее подругах и приятельницах. Она рассчитывала выяснить, какие женщины кажутся ему привлекательными, но он оказался не особенно привередливым и счел подходящими почти всех предложенных кандидаток.

В итоге Дракерман решила поискать потенциальную любовницу среди не очень близких знакомых и встретилась за ланчем с женщиной, которую немного знала через общих друзей. Оказалось, что та не очень уверена в себе и не расположена к экспериментам. Женщина не поняла ее намеков и начала предостерегать, что любовница «может оказаться куда привлекательней» и уведет ее мужа.

После этого Дракерман все-таки обратилась к помощи тематических сайтов. Там она списалась с разведенной женщиной среднего возраста и сразу нашла с ней общий язык. Они несколько раз встретились в баре и за кофе, а ее муж при этом давал инструкции по соблазнению будущей любовницы.

В конце концов день встречи был назначен. По словам Дракерман, поначалу все были в растерянности и не сразу смогли правильно распределить свое внимание между партнерами. Несмотря на это, ее муж остался доволен подарком. В своей книге она утверждает, что секс-сессия оказалась непривычно длинной и продолжалась больше часа.

После 40 минут я утомилась. Я уже стала думать о том, не стоит ли мне проверить почту. Н была очень привлекательна, но ее обнаженное тело казалось слишком знакомым и похожим на мое. В тот момент я поняла, что меня влечет к мужчинам то, что их тела очень отличаются от моего собственного Памелла Дракерман

Женщина, с которой они встретились, намекнула Дракерман, что не прочь повторить, однако писательница пришла к выводу, что одного раза для нее достаточно.

Ранее бывшая порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет тем, кто не хочет участвовать в сексуальных экспериментах. Она рассказала, как правильно отстаивать границы при общении с партнером, у которого есть такие фантазии.