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05:00, 12 мая 2023Забота о себе

Порнозвезда дала совет нежелающим заниматься сексом втроем

Slate: Стоя посоветовала отстаивать свои границы при обсуждении сексуальных экспериментов

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Нежелающим заниматься сексом втроем надо спокойно отстаивать свои границы при обсуждении с партнером подобных экспериментов в постели, посоветовала бывшая порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya). Такой совет она дала в своей авторской колонке для издания Slate.

Не назвавший своего имени 50-летний мужчина пожаловался порнозвезде на желание жены пригласить в их постель еще одну женщину. Он заявил, что поддерживает стремление партнерши, с которой состоит в браке 19 лет, изучить все грани своей сексуальности, но при этом не готов к участию в подобных экспериментах.

Она говорит, что хочет, чтобы я поучаствовал в сексе втроем. Но дело в том, что я этого не хочу. (…) Я не хочу быть третьим и не ищу секса ни с кем, кроме жены

из письма читателя Джессике Стоя
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В ответ на письмо Стоя посоветовала мужчине узнать у супруги, почему она хочет вовлечь его в секс втроем и как именно она видит его роль в любовной игре. Если он сможет понять мотивы и желания партнерши, им обоим будет легче найти компромиссное решение проблемы.

В то же время, по мнению порноактрисы, при обсуждении любых экспериментов в постели нужно спокойно и при этом твердо отстаивать свои границы и не переступать через себя лишь из желания угодить супруге. Если секс втроем для мужчины неприемлем, ему следует честно сказать об этом жене, подытожила эксперт.

Ранее Стоя дала совет женщине, которую мужчина осудил на первом свидании за большое количество партнеров. Она заявила, что подобные признания стоит репетировать, заранее продумав, какая реакция может за ними последовать.

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Наталья Обрядина
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