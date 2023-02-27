Порнозвезда дала совет пристыженной за большое количество партнеров женщине

Порноактриса Стоя заявила, что признания в своих беспорядочных связях стоит репетировать

Экс-порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет женщине, которую мужчина осудил на первом свидании за большое количество партнеров. Ее колонку опубликовало издание Slate.

46-летняя женщина, не назвавшая своего имени, рассказала, что на свидании визави признался ей в собственной наркотической и алкогольной зависимости, которые помешали ему завести отношения. Пытаясь поддержать собеседника, она вспомнила, что у нее тоже есть сомнительные части биографии — когда-то она прибегала к беспорядочным половым связям. «В ответ он взбесился, потребовал назвать точное количество моих сексуальных партнеров. Потом оборвал свидание и выпроводил меня из бара. Потом прислал сообщение, что не хочет встречаться с такими женщинами», — написала автор письма, спросив, как ей в дальнейшем подходить к рассказу о своем прошлом.

Стоя заявила, что подобные признания стоит репетировать, заранее продумав, какая реакция может за ними последовать. «Представьте спектр реакций: он может просто пожать плечами или, в рамках флирта или сексуальной игры, будет просить подробных рассказов? Определитесь и с тем, что для вас моногамия сейчас. Вы хотите отношения, в которых можно открыто говорить о своих нынешних фантазиях и прошлых приключениях, но оставаться моногамной? Или хотите рассказать все однажды и больше никогда об этом не вспоминать?» — поинтересовалась у пристыженной женщины порнозвезда.

Стоя отметила, что сама она на свиданиях аккуратно подходит к описанию собственного прошлого в порнобизнесе — сперва рассказывает, что ведет секс-колонку, а уже потом объясняет, что к этому привело. «Я стараюсь ничего не скрывать, чтобы оба могли определиться с реакциями, прежде чем слишком привязаться друг к другу. Вам нужно провести оценку собственных целей и потребностей в отношениях, уязвимых мест и того, насколько вы готовы принимать чужое осуждение», — заключила она.

Ранее Стоя дала совет девушке, новым партнером которой стал обладатель слишком большого и причиняющего боль члена. По словам Стои, во время вагинального проникновения девушка может контролировать глубину пенетрации специальной секс-игрушкой или собственной рукой, перехватывая член у основания.