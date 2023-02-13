Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 13 февраля 2023Забота о себе

Порнозвезда дала совет девушке обладателя слишком большого пениса

Порноактриса Стоя посоветовала контролировать глубину проникновения с помощью рук

Фото: Shutterstock

Порноактриса Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет девушке, новым партнером которой стал обладатель слишком большого члена. Ее колонку опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся в издание девушки, пенис ее избранника одновременно и длинный, и толстый. При этом в следующие несколько месяцев из-за травмы пара не может заниматься сексом в позах, в которых можно делать это легко и безболезненно. Девушка также попросила совета о том, какие оральные ласки можно применить в случае, если член буквально не помещается в рот.

По словам Стои, во время вагинального проникновения девушка может контролировать глубину пенетрации специальной секс-игрушкой или собственной рукой, перехватывая член у основания.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

«Попробуйте нежно лизать его кончиком языка или напрягать язык, чтобы создавать уверенное давление на головку. Если попытаетесь делать более глубокий минет, чем вы физически способны, есть опасность порезать головку зубами. Так что обговорите этот момент и заверьте, что в этом случае он может смело вам пожаловаться», — поделилась рекомендациями относительно орального секса порнозвезда.

Ранее Стоядинович дала совет женщине, испытывающей симптомы похмелья после занятий сексом с мужем. Порнозвезда предположила, что ощущение похмелья после секса может быть признаком скрытой неудовлетворенности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Ликвидацию двух наемников ВСУ одним выстрелом снайпера сняли на видео
Военный эксперт рассказал о снижении боевых возможностей ВСУ
Порнозвезда дала совет девушке обладателя слишком большого пениса
Москвичи вспомнили вкусы советского масла на развес
В России проверят законность рекламы в приложениях смартфонов Xiaomi
Сбитый у границы с Канадой объект оказался нестандартной формы
Мужчина украл коллекцию секс-игрушек на 44 тысячи рублей после ночи любви
Стало известно о подготовке в ООН рекордной антироссийской резолюции
Президент Израиля заявил о приближающемся коллапсе
Пережившие алкоголизм россиянки описали запои с пивными клизмами и сном в снегу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.