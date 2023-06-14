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10:44, 14 июня 2023Россия

В России продавщица провела удушающий прием покупателю и попала на видео

Под Екатеринбургом беременная продавщица скрутила пьяного покупателя и попала на видео

В городе Карпинске Свердловской области продавщица алкомаркета отработала борцовскую технику на одном из покупателей и попала на видео. Запись с установленной в магазине камеры наблюдения опубликовало издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

На кадрах видно, как сотрудница магазина ведет диалог с зашедшим в магазин мужчиной. При этом россиянин идет шатающейся походкой и смотрит в пол. Женщина хватает его за плечо, а затем, взяв его сзади за шею, бросает на пол. Пока покупатель пытается подняться на ноги, продавщица проводит ему удушающий прием. Стоя сзади, она обхватывает шею мужчины одной рукой и, придушив, снова бросает.

Поднявшись, покупатель бросается на нее с кулаками, однако сотрудница акломаркета успевает подловить его, и они оба падают на пол. Затем сотрудники магазина выгоняют опустившегося на колени мужчину за порог магазина.

Попавшая на видео драка произошла 12 июня. Сотрудницы магазина рассказали изданию, что перед этим покупатель, убедившись в отсутствии в торговом зале мужчин, пытался украсть бутылку с алкоголем. Мужчина не реагировал на замечания и после вызова охраны угрожал зарезать сотрудниц. «Ну и получил по зубальнику», — резюмировала скрутившая его продавщица, которая находится на шестом месяце беременности.

Ранее в Кировском районе Петербурга посетитель магазина вступил в драку с ворами. Он попытался помочь охраннику одного из сетевых магазинов предотвратить преступление. После стычки мужчина почувствовал себя плохо и упал у входа в магазин.

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    Алан Босиков
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