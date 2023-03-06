39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге

Mash: в Петербурге 39-летний мужчина умер после драки с магазинными ворами в «Дикси»

В Кировском районе Санкт-Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с ворами в магазине «Дикси», расположенном на Дачном проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, житель Петербурга пытался помочь охраннику магазина предотвратить преступление. После стычки в отделе фруктов россиянин почувствовал приближение приступа астмы и использовал ингалятор.

Затем 39-летний петербуржец вышел на улицу, упал у входа в магазин и скончался до приезда медиков.

Двух грабителей удалось задержать. У каждого из них уже были судимости за кражи и наркотики. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

В августе 2022 года сообщалось, что музыкант впал в кому и умер после драки с чиновником из администрации Печоры на фаер-шоу. Позже в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).