Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 6 марта 2023Россия

39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге

Mash: в Петербурге 39-летний мужчина умер после драки с магазинными ворами в «Дикси»

Фото: Яндекс.Карты

В Кировском районе Санкт-Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с ворами в магазине «Дикси», расположенном на Дачном проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, житель Петербурга пытался помочь охраннику магазина предотвратить преступление. После стычки в отделе фруктов россиянин почувствовал приближение приступа астмы и использовал ингалятор.

Затем 39-летний петербуржец вышел на улицу, упал у входа в магазин и скончался до приезда медиков.

Двух грабителей удалось задержать. У каждого из них уже были судимости за кражи и наркотики. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

В августе 2022 года сообщалось, что музыкант впал в кому и умер после драки с чиновником из администрации Печоры на фаер-шоу. Позже в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на владельца «Царьграда» Малофеева
Российский срочник расстрелял на посту двоих сослуживцев
Популярный российский блогер раскрыл свой заработок
Опубликованы видео со дня рождения тяжелобольного Вячеслава Зайцева
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 Марта артемовским шампанским
«Одноклассники» анонсировали уникальный концерт
Пьяная россиянка жестоко избила пожилую мать
Появились кадры удара российской артиллерии по украинским военным в Артемовске
Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение
39-летний мужчина умер после драки в «Дикси» в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.