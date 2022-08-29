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Музыкант впал в кому и умер после драки с российским чиновником на фаер-шоу

Музыкант впал в кому и умер после драки с чиновником из администрации Печоры на фаер-шоу
Виктор Фатеев

Виктор Фатеев. Фото: телеграм-канал «Подъём»

В Республике Коми музыкант и звукорежиссер Виктор Фатеев впал в кому и умер после драки с первым заместителем руководителя администрации Печоры Андреем Канищевым. Случившееся подтвердили в региональном Минздраве, пишет «Российская газета».

Конфликт между Фатеевым и российским чиновником произошел еще 20 августа на площади Юбилейной. Как писали местные СМИ, музыкант упал со сцены и ударился головой о бетон. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги мужчину госпитализировали. Позже он впал в кому.

По данным следователей, в ходе потасовки обвиняемый 1981 года рождения ударил потерпевшего. В отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью.

После смерти музыканта эту статью ужесточат на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Канищева уже арестовали и сняли с занимаемого поста.

Ранее в Омской области депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида. Народному избраннику вменяется статья 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Теперь его отдадут под суд, который рассмотрит уголовное дело по существу.

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Анна Щербакова
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