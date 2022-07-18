Российский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида

Омского депутата отдали под суд за избиение односельчанина, заступившегося за инвалида

В Омской области завершено расследование уголовного дела 40-летнего депутата совета Иртышского сельского поселения Кирилла Малюга, обвиняемого в избиении односельчанина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Народному избраннику вменяется статья 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Теперь его отдадут под суд, который рассмотрит уголовное дело по существу.

По данным следствия, около полуночи 29 декабря 2021 года на улице в поселке Иртышский депутат из личных неприязненных отношений напал с кулаками на местного жителя. Конфликт произошел из-за того, что односельчанин высказал упрек депутату, который не помог мужчине в инвалидном кресле-коляске проехать через турникет в здание дома культуры, где проходил праздник.

В ходе следствия Малюг раскаялся в содеянном.