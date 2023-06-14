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13:31, 14 июня 2023Экономика

Сотрудникам швейцарского банка запретили обслуживать россиян

FT: швейцарский UBS запретил работникам Credit Suisse обслуживать клиентов из РФ и Украины

Фото: Frank Augstein / AP

Крупнейший швейцарский банк UBS запретил сотрудникам поглощенного им конкурента Credit Suisse привлекать новых клиентов из России. Правило также касается клиентов из Ливии, Судана, Венесуэлы и других. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

UBS решил ввести ограничения в отношении скандального банка из опасений работы с рискованными клиентами. Так, в список запретов также вошло обслуживание клиентов из ряда стран. Это необходимо для того, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. Высокий уровень риска в этой категории присвоен России и еще 27 странам (среди них — Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан, Эритрея).

Кроме того, сотрудники Credit Suisse больше не могут принимать украинских политиков и местные госпредприятия. Причиной запрета газета называет необходимость предотвратить потенциальное отмывание денег.

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UBS завершил поглощение Credit Suisse 12 июня. О приобретении кризисного банка стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов).

В начале июня, до завершения сделки Reuters со ссылкой на источники писал, что UBS планирует сохранить более 100 высокопоставленных сотрудников Credit Suisse в филиалах некоторых азиатских стран. Однако еще в конце мая председатель UBS Колм Келлехер говорил, что банк обеспокоен «культурным загрязнением» из-за приема на работу бывших сотрудников Credit Suisse. По его словам, организация установит «невероятно высокую планку» для новых сотрудников.

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    Мария Грушко
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