Швейцарский банк UBS поглотил своего главного конкурента

Швейцарский банк UBS официально завершил процедуру покупки своего конкурента Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS завершил поглощение второго по величине банка в стране и своего главного конкурента Credit Suisse. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в газете Neue Zurcher Zeitung.

Процедура покупки, начавшаяся в марте, была призвана обеспечить стабильность на финансовом рынке страны после того, как Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком капитала.

Сделку поддержало швейцарское правительство, компенсировав UBS убытки на фоне поглощения.

В начале 2023 года Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Сначала банк пытался справиться с проблемами самостоятельно, обратившись к регулятору за кредитом, но позже стало ясно, что кризис требует более радикальных решений.