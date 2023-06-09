Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:18, 9 июня 2023Экономика

Правительство Швейцарии компенсирует UBS убытки из-за покупки Credit Suisse

CNBC: банк UBS получит от государства $10 млрд из-за потерь после покупки Credit Suisse

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Крупнейший банк Швейцарии UBS договорился с правительством страны о покрытии убытков, которые группа может получить в результате поглощения Credit Suisse. Об этом сообщает CNBC

В рамках соглашения с властями UBS Group получит девять миллиардов франков (почти десять миллиардов долларов США). В правительстве Швейцарии отметили, что способствовали покупке рухнувшего банка, чтобы «сохранить финансовую стабильность и предотвратить ущерб экономике». Поэтому администрация согласилась покрыть часть потерь UBS от приобретения высокорискованных активов. В прошлом месяце UBS оценил приблизительные убытки в 17 миллиардов долларов.

В начале 2023 года швейцарский банк Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Организация пыталась самостоятельно справиться с проблемами, попросив у местного регулятора кредит, однако позже стало ясно, что этого будет недостаточно.

В марте Credit Suisse согласился выкупить крупнейший банк страны — UBS. Сумму сделки оценили в три миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Чтобы способствовать поглощению, швейцарский ЦБ пообещал выделить организации 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов).

UBS планирует завершить поглощение конкурента 12 июня. Завершение сделки зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительным распространяемое на акции Credit Suisse регистрационное заявление. В результате поглощения акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащей им акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за бумагу.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о сюрпризе Саудовской Аравии для партнеров по ОПЕК и России
    На Украине объяснили молчание о потерях ВСУ при контрнаступлении
    Выявлен новый вид вызывающих кариес бактерий
    Опубликована карта боевых действий на Украине
    Стали известны расценки на выступления на корпоративах звезд шоу-бизнеса
    Начато расследование по факту взрыва машины главы Бердянска
    Врач назвала три омолаживающих кожу средства
    Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в российском регионе
    Бортпроводник услышал разговор молодоженов в самолете и спас их медовый месяц
    Блогеру-миллионнику Запирову и его сообщникам вынесли приговор за обман людей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.