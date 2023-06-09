Правительство Швейцарии компенсирует UBS убытки из-за покупки Credit Suisse

CNBC: банк UBS получит от государства $10 млрд из-за потерь после покупки Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS договорился с правительством страны о покрытии убытков, которые группа может получить в результате поглощения Credit Suisse. Об этом сообщает CNBC

В рамках соглашения с властями UBS Group получит девять миллиардов франков (почти десять миллиардов долларов США). В правительстве Швейцарии отметили, что способствовали покупке рухнувшего банка, чтобы «сохранить финансовую стабильность и предотвратить ущерб экономике». Поэтому администрация согласилась покрыть часть потерь UBS от приобретения высокорискованных активов. В прошлом месяце UBS оценил приблизительные убытки в 17 миллиардов долларов.

В начале 2023 года швейцарский банк Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Организация пыталась самостоятельно справиться с проблемами, попросив у местного регулятора кредит, однако позже стало ясно, что этого будет недостаточно.

В марте Credit Suisse согласился выкупить крупнейший банк страны — UBS. Сумму сделки оценили в три миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Чтобы способствовать поглощению, швейцарский ЦБ пообещал выделить организации 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов).

UBS планирует завершить поглощение конкурента 12 июня. Завершение сделки зависит от того, признает ли Комиссия по ценным бумагам и биржам США действительным распространяемое на акции Credit Suisse регистрационное заявление. В результате поглощения акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащей им акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за бумагу.