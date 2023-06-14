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16:49, 14 июня 2023Россия

Кадыров опроверг сообщения о ранении Делимханова

Глава Чечни Кадыров опроверг сообщения о ранении депутата Делимханова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о ранении депутата Госдумы от республики Адама Делимханова. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о ранении Делимханова в зоне проведения специальной военной операции России (СВО).

«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — пояснил он.

Кадыров также отметил, что подразделения спецназа «Ахмат» продолжают работать, в том числе на границе России в Белгородской области.

14 июня в Telegram-канале телеканала «Звезда» опубликовали новость о ранении Делимханова в зоне спецоперации со ссылкой на пресс-службу Госдумы, однако позднее информацию отредактировали и указали в качестве источника пресс-службу ЛДПР. На сайте «Звезды» в публикацию также вносились исправления.

Позднее телеканал опроверг эти данные, отметив, что официальное подтверждение информации не поступало.

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