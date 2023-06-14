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13:33, 14 июня 2023Россия

Первым сообщивший о ранении Делимханова телеканал опроверг эти данные

Первым сообщивший о ранении депутата Делимханова телеканал «Звезда» опроверг эти данные

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Телеканал «Звезда», который первым сообщил о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опроверг эти данные. Комментарий был опубликован на официальном сайте.

Изначально в Telegram-канале телеканала была опубликована новость со ссылкой на пресс-службу Госдумы, однако позднее информацию отредактировали и указали в качестве источника пресс-службу ЛДПР.

В свою очередь официальные представители парламента и партии заявили, что никаких комментариев «Звезде» не предоставляли, пишет издание Baza в Telegram.

На сайте «Звезды» в публикацию также вносились исправления. Сейчас в тексте говорится, что источником информации по ситуации с Делимхановым был думский журналист Мадина Шавлохова.

«Официального подтверждения от какой-либо партии на момент публикации новости (11:43 по московскому времени) не поступало», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал фейком сообщения о ранении соратника главы Чечни Рамзана Кадырова в зоне спецоперации. В разговоре с РЕН ТВ парламентарий подчеркнул, что Делимханов жив и здоров.

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    Анна Щербакова
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