В Госдуме назвали фейком сообщения о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

РЕН ТВ: депутат Пискарев назвал фейком сообщения о ранении соратника Кадырова в зоне СВО

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал фейком сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит РЕН ТВ.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова жив и здоров, разъяснил парламентарий.

«Информация фейковая», — сказал Пискарев, комментируя ситуацию.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждал в Telegram-канале, что с Делимхановым все в порядке.

О том, что чеченский депутат якобы получил ранение, стало известно 14 июня. Источник в пресс-службе нижней палаты российского парламента в беседе с телеканалом «Звезда» пояснил, что Делимханову удалось уцелеть.

Как пишет Telegram-канал Mash, в настоящее время Делимханов находится под присмотром врачей.

