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18:20, 14 июня 2023Мир

В Госдепе США поделились ожиданиями от визита Блинкена в Китай

Помощник госсекретаря США: визит Блинкена в КНР не принесет осязаемых результатов

Фото: Mandel Ngan / Reuters

В Вашингтоне не ожидают от визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай крупных и осязаемых результатов, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Его цитирует ТАСС.

«Речь не идет о визите, от которого я бы ожидал длинного списка осязаемых результатов», — подчеркнул Критенбринк, добавив, что американская делегация едет в Пекин «с реалистичным уверенным подходом и искренним желанием» решить вопросы, связанные с конкуренцией Китая и США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

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    Глеб Бажуткин
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