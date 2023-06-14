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19:43, 14 июня 2023Силовые структуры

Экс-сотрудник МВД получил полквартиры за сокрытие преступления и попал под суд

Под Тулой будут судить экс-полицейского, получившего полквартиры в качестве взятки
СюжетПожары в Якутии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тульской области суд рассмотрит дело бывшего старшего оперуполномоченного группы по розыску лиц отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале 2022 года россиянин передал супруге экс-полицейского половину доли собственности на квартиру по договору дарения за сокрытие факта хищения денег. Таким образом сумма взятки составила более миллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, а его имущество на 1,6 миллиона рублей арестовано.

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    Екатерина Власова
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