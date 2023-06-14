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16:20, 14 июня 2023Силовые структуры

Полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами в лесу Запорожской области

Полицейские и росгвардейцы нашли схрон с гранатами и патронами в лесу Запорожской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские совместно с бойцами СОБР Росгвардии нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обнаружили тайник в лесу около села Новоивановка Мелитопольского района. Они изъяли из него выстрел от ручного гранатомета, две гранаты «Ф-1» и почти 60 патронов различного калибра. Опасный арсенал передали специалистам.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили две тысячи патронов на ферме в Запорожской области.

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    Екатерина Власова
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