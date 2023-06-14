Командир «Ахмата» написал пост об операции по спасению Делимханова с 29 эмодзи

Командир «Ахмата» Алаудинов написал пост об операции по спасению Делимханова с 29 эмодзи

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов написал пост об операции по спасению депутата Госдумы Адама Делимханова и использовал в публикации 29 эмодзи подряд. Сообщение появилось в Telegram-канале командира спецназа.

«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем», — написал он, добавив после этой фразы 29 эмодзи, в основном — с изображением различных видов транспорта.

Затем он объяснил, что от главы Чечни Рамзана Кадырова ему поступила команда найти и вывезти Делимханова любыми путями.

Ранее в Telegram-канале телеканала «Звезда» опубликовали новость о ранении Делимханова в зоне спецоперации со ссылкой на пресс-службу Госдумы, однако позднее информацию отредактировали и указали в качестве источника пресс-службу ЛДПР. На сайте «Звезды» в публикацию также вносились исправления.