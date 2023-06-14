Минобороны: на трех направлениях ВСУ с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что данные цифры не берут в расчет потери противника при применении российскими войсками высокоточного оружия большой дальности и авиации.

«В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).