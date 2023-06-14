Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 14 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось о многотысячных потерях ВСУ на трех направлениях

Минобороны: на трех направлениях ВСУ с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что данные цифры не берут в расчет потери противника при применении российскими войсками высокоточного оружия большой дальности и авиации.

«В течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился. По его словам, в Киеве рассчитывали наскоком прорвать российскую оборону и выйти на оперативный простор в сторону Азовского моря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Вхожий в Кремль военкор описал мнение Путина о конфликте Пригожина с Минобороны
    В России увидели угрозу для Белоруссии со стороны Запада
    Для гостей ПМЭФ станцевали делегаты из ОАЭ с загадочными тростями
    Новак не приедет на ПМЭФ
    В России запустят спутник размером чуть больше спичечного коробка
    Китайский фармацевтический гигант избавился от активов в России
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по Крыму
    Стало известно о пострадавших при пожаре на российской теплоэлектростанции
    Мужчина отправился на рыбалку и «выловил» угнанный 33 года назад внедорожник
    Драка в вагоне московского метро попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.