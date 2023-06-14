На Украине задержали военного за сбор данных о контрнаступлении

СБУ задержала украинского военного за сбор данных о дате и маршрутах контрнаступления ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного, который якобы собирал данные о дате и маршрутах контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. (…) Злоумышленником оказался житель Энергодара», — говорится в публикации.

Уточняется, что мужчина якобы собирал информацию о планах участия ВСУ в боевых операциях на фронте, в том числе дату начала контрнаступления, его основные направления, а также маршруты перевозок западного вооружения и техники на линию боевого соприкосновения. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции, он служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

Ранее СБУ обвинила российского философа Александра Дугина в посягательстве на территориальную целостность страны. Ведомство вменяет ему отрицание существования Украины как суверенного государства и поддержку российской спецоперации.