СБУ обвинила философа Дугина в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила философа Дугина в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского философа Александра Дугина в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram.

В вину Дугину украинские спецслужбы вменяют отрицание существования Украины как суверенного государства и поддержку российской спецоперации.

Российского философа обвинили по части второй статьи 110 Уголовного кодекса республики: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Также в СБУ заявили, что проводят мероприятия для привлечения Дугина к ответственности.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ведомство причастно к терактам против российских медийных лиц. Одним из них стала дочь Александра Дугина Дарья.