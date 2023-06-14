Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 14 июня 2023Бывший СССР

СБУ обвинила философа Дугина в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила философа Дугина в посягательстве на территориальную целостность Украины
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского философа Александра Дугина в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram.

В вину Дугину украинские спецслужбы вменяют отрицание существования Украины как суверенного государства и поддержку российской спецоперации.

Российского философа обвинили по части второй статьи 110 Уголовного кодекса республики: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Также в СБУ заявили, что проводят мероприятия для привлечения Дугина к ответственности.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ведомство причастно к терактам против российских медийных лиц. Одним из них стала дочь Александра Дугина Дарья.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов вышел на связь
    «Эти технологии уже стали частью нашей жизни» Искусственный интеллект меняет российскую экономику. Как это работает?
    Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу
    Вода обошла жилые дома в ходе сильных ливней в Сочи
    Иванку Трамп уличили в копировании нарядов Кейт Миддлтон
    В Запорожской области рассказали об отражении новой атаки ВСУ
    Опубликовано видео новой модели Lada X-Cross 5
    Охотник пережил нападение медведицы и самостоятельно добрался до больницы
    Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
    В союзе туриндустрии раскрыли рост цен на летний отдых
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.