Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 14 июня 2023Мир

В НАТО обсудят сдерживание России

Группа по ядерному планированию НАТО обсудит 16 июня сдерживание России

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Группа по ядерному планированию НАТО планирует обсудить на заседании глав минобороны блока в Брюсселе 16 июня сдерживание России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания также поднимут вопрос о надежности существующих инструментов сдерживания. «Мы внимательно наблюдаем, что делает Россия, мы также рассматриваем, что мы должны делать. При этом мы не видим каких-то перемен в позиционировании ядерного арсенала России», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что группа НАТО встречается регулярно, чтобы убедиться в безопасности и эффективности инструментов сдерживания. Вместе с тем Столтенберг заявил, что со стороны России наблюдается опасная риторика — он уточнил, что речь идет о размещении оружия в Белоруссии.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?
    Microsoft запретили покупку разработчика игры World of Warcraft
    Россиянкам назвали способы избежать преждевременного старения
    Российский подросток наступил на гадюку и попал в реанимацию
    Загоревшаяся на дороге в Москве Lamborghini попала на видео
    Пожар на Новочеркасской ГРЭС полностью потушили
    В Китае назвали ядерную войну возможным последствием конфликта на Украине
    Описана зависимость Apple от Китая
    В НАТО обсудят сдерживание России
    На Украине рассказали о массовом бегстве мужчин от мобилизации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.