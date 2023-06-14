Бывшая жена лидера Little Big раскрыла секрет похудения

Блогерша Ирина Смелая назвала спорт и снижение уровня стресса секретом своего похудения

Бывшая жена лидера группы Little Big Ильи Прусикина (внесен в реестр иноагентов), рэп-исполнительница и блогерша Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, раскрыла секрет своего похудения. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 31-летней инфлюэнсерши, в данный момент она занимается спортом под руководством фитнес-тренера и следит за подсчетом КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) в рационе. «Не всегда получается не срываться, но я уже сделала много, хвалю себя», — отметила девушка, также назвав важным условием возвращения в форму снижение уровня стресса.

Кроме того, Смелая рассказала, что после рождения сына в конце 2017 года она весила 64 килограмма, что заставляло ее чувствовать себя некомфортно. «Я постоянно страдала, и самооценка была ниже плинтуса. Очень тяжело, когда ты всю жизнь весил 50-52, а тут — бац — просто плюс 12 килограммов», — указала блогерша.

В декабре 2021 года Ирина Смелая снялась полуобнаженной для обложки журнала Playboy. На первом варианте обложки знаменитость запечатлена полулежа топлес в темно-серых трусах. На другом варианте Смелая позирует в бежевом комплекте нижнего белья, верхняя часть которого выполнена в виде корсетного бра без чашек.