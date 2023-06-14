Глава «Арктикугля» Неверов: компания обсуждает с Индией съемку сериалов в Арктике

Индии предложили снимать сериалы в Арктике. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил генеральный директор компании «Арктикуголь» Ильдар Неверов, его слова передают «Известия».

По словам Неверова, трест ведет переговоры с именитыми индийскими продюсерами, а в качестве места съемок им будет предложена российская зона Шпицбергена. Глава «Арктикугля» не уточнил, с какими именно продюсерами обсуждает возможные съемки и о каких сериалах идет речь.

«Ведем переговоры, (...) чтобы Болливуд пришел на Шпицберген», — сообщил глава компании изданию.

Ранее сообщалось, что снятый в Арктике фильм «Выход» попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Кинолента рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей — ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег.