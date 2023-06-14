В России оценили сообщение об участии Залужного в диверсии на «Северных потоках»

Депутат Журова сочла участие Залужного в диверсиях на «Северных потоках» возможным

Участие главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в диверсиях на «Северных потоках» очень возможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на опубликованную в СМИ информацию.

Ранее издание Politico уличило главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Этот сценарий очень возможен Светлана Журова депутат Госдумы

«Украина сейчас скажет, что мы подкупили это издание и пытаемся свалить все на них. Так они, скорее всего, будут это комментировать», — заявила Журова.

Депутат отметила, что для Киева первоначально было невыгодно строительство «Северных потоков», потому что транспортировка газа в Европу могла полностью уйти по ним в обход Украины.

«Даже с этой точки зрения у них была абсолютная заинтересованность в том, чтобы "Северных потоков" не было. Хотя доказать это должна уже та комиссия, которая занимается расследованием», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток». По предварительным данным, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и другие политики были проинформированы об этом Службой военной разведки.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября 2022 года, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.