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10:43, 14 июня 2023Россия

Гладков назвал число прилетов по территории Шебекинского округа за сутки

В Шебекинском округе Белгородской обасти за 13 июня зафиксировано 22 прилета

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Шебекинском городском округе Белгородской обасти за 13 июня зафиксировано 22 прилета. Такое число назвал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, 8 — по селу Середа, и 2 — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.

Также в селе Артельное сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Утром 14 июня ВСУ атаковали приграничные населенные пункты Глушковского района Белгородской области. В результате обстрела повредило технологические линии на местном спиртзаводе.

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    Евгения Куликова
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