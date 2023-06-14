Гладков назвал число прилетов по территории Шебекинского округа за сутки

В Шебекинском округе Белгородской обасти за 13 июня зафиксировано 22 прилета

В Шебекинском городском округе Белгородской обасти за 13 июня зафиксировано 22 прилета. Такое число назвал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, 8 — по селу Середа, и 2 — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.

Также в селе Артельное сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Утром 14 июня ВСУ атаковали приграничные населенные пункты Глушковского района Белгородской области. В результате обстрела повредило технологические линии на местном спиртзаводе.