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08:46, 14 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Приграничные населенные пункты Глушковского района Белгородской области утром в среду, 14 июня, вновь были обстреляны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава россисйского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений», — написал он.

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    Евгения Куликова
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