Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района

Приграничные населенные пункты Глушковского района Белгородской области утром в среду, 14 июня, вновь были обстреляны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава россисйского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений», — написал он.