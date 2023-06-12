ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области
Губернатор Белгородской области сообщил про обстрел сельхозпредприятия со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины села Вязовое в Краснояружском районе Белгородскй области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, осколками снарядов оказались повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельхозпредприятия.
Пострадавших от обстрела нет.
«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.