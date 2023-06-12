ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил про обстрел сельхозпредприятия со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины села Вязовое в Краснояружском районе Белгородскй области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, осколками снарядов оказались повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельхозпредприятия.

Пострадавших от обстрела нет.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.