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11:36, 12 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил про обстрел сельхозпредприятия со стороны ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины села Вязовое в Краснояружском районе Белгородскй области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, осколками снарядов оказались повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельхозпредприятия.

Пострадавших от обстрела нет.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков.

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    Алевтина Запольская
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