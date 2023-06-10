Под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Губернатор Гладков сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов под Белгородом

15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение пригородных поездов не нарушено, на месте работают оперативные службы. Информация о причинах произошедшего уточняется.

1 мая глава губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

