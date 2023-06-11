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08:54, 11 июня 2023Россия

В Белгородской области остановили движение пригородных поездов из-за ЧП

Гладков сообщил об остановке движения пригородных поездов в Белгородской области из-за ЧП

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Движение электричек и пригородных поездов в Белгородской области остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ЧП произошло вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. По информации главы региона, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас следственные органы на месте происшествия разбираются в его причинах.

1 мая глава губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей БрянскУнеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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