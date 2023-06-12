Гладков назвал число выпущенных по территории Белгородской области снарядов ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили более 30 различных боеприпасов по Белгородской области за 11 июня

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 различных боеприпасов по территории Белгородской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка — три. «В Борисовском районе из миномета обстрелян хутор Лозовая Рудка, также противник дважды бросил взрывное устройство с дронов», — уточнил он.

Из гранатомета обстреляна территория рядом с селом Новостроевка-Вторая, на территории Грайворонского городского округа ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 19 единиц различных боеприпасов.

По словам Гладкова, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Ранее губернатор сообщил, что осколками снарядов оказались повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельхозпредприятия в Краснояружском районе области.