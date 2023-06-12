Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 12 июня 2023Россия

Гладков назвал число выпущенных по территории Белгородской области снарядов ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили более 30 различных боеприпасов по Белгородской области за 11 июня

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 различных боеприпасов по территории Белгородской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка — три. «В Борисовском районе из миномета обстрелян хутор Лозовая Рудка, также противник дважды бросил взрывное устройство с дронов», — уточнил он.

Из гранатомета обстреляна территория рядом с селом Новостроевка-Вторая, на территории Грайворонского городского округа ВСУ попытались атаковать с помощью БПЛА. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 19 единиц различных боеприпасов.

По словам Гладкова, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Ранее губернатор сообщил, что осколками снарядов оказались повреждены кровля сенохранилища и фасад хозяйственной постройки на территории сельхозпредприятия в Краснояружском районе области.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони
    44-летняя Елена Летучая опубликовала фото в купальнике и вызвала споры в сети
    Гладков назвал число выпущенных по территории Белгородской области снарядов ВСУ
    Папа Римский написал письмо Зеленскому
    Собянин поздравил москвичей с Днем России
    Футболист «Краснодара» обвинил арбитра финала Кубка России в предвзятости
    Лидер турецкой партии призвал Анкару не способствовать расширению НАТО
    В ЕС рассказали о подготовке к многолетнему конфликту на Украине
    Ряд стран ЕС призвал изменить принятие решений в блоке
    Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.