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18:44, 14 июня 2023Россия

Российский подросток наступил на гадюку и попал в реанимацию

В Красноярском крае подросток случайно наступил на змею и попал и реанимацию

Фото: Marian Cazacu / Shutterstock / Fotodom

В городе Назарове Красноярского края подросток попал в реанимацию после того, как он случайно наступил на гадюку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

После укуса ребенку оказали первую помощь и доставили в местную больницу. Там врачи целые сутки боролись за его жизнь. Когда состояние подростка удалось стабилизировать, его перевезли в Ачинск, где пациенту ввели вакцину.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее россиянам назвали главные угрозы для здоровья детей. Среди них врач назвала змей. Она посоветовала сразу же после укуса отсосать яд из раны, предварительно убедившись, что во рту или на губах нет повреждений.

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    Алан Босиков
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